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Spor

Mersinspor, Galatasaray mesaisinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Mersinspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA20 Mart 2025 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Mersinspor, Galatasaray mesaisinde
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana çıkan Mersin ekibi, taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, "Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde oynayacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Mersinspor ile Galatasaray, 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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