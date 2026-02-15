İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Mersinspor uzatmalarda güldü

Normal süresi ve ilk uzatması eşitlikle biten mücadelede Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u ikinci uzatmada 104-103 mağlup etti.

AA15 Şubat 2026 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Mersinspor uzatmalarda güldü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersinspor, normal süresi 82-82, ilk uzatması 95-95 berabere biten maçta Aliağa Petkimspor'u ikinci uzatma sonucunda 104-103 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Mersinspor: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2

Aliağa Petkimspor: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler

1. Periyot: 27-19

Devre: 50-43

3. Periyot: 62-73

Normal süre: 82-82

İlk uzatma: 95-95

  • Mersinspor
  • Aliağa Petkimspor
  • maç sonucu

