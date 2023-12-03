Mert Çetin: Bugün 2 puan kaybettik

Ankaragücü forması giyen Mert Çetin, berabere biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçı yorumlayan Mert Çetin, "3 puan için maça çıktık. Bugün 2 puanı bizim kaybettiğimizi düşünüyorum. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, bu maç da onlardan biriydi. Beşiktaş'ın gücünün farkındayız ama Ankaragücü demek her maça kazanmak için çıkmak demektir." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Mert, "Emre Hoca'ya ve ekibine teşekkür ederim. Bu birlik işi. Hocamızın söylediklerini harfiyen yapmaya ve dikkate almaya uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.