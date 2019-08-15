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Mert Çetin, Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oluyor. Roma, genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

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Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise anlaştı. Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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