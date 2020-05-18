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Spor

Mert Çetin, Galatasaray'ı reddetti

Mert Çetin için Serie A ekibi Roma'ya kiralama teklifi yapan Galatasaray'a kötü haber geldi. Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılıları reddetti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:59 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:59
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Galatasaray, transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek. Sparta Prag'la sözleşmesi biten Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin var.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi. 23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor. Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi.

Roma da oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaya ve sezon sonunda geri almaya sıcak bakıyor.

(Takvim)

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