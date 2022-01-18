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Spor

Mert Çetin: Sahada olmak için sabırsızlanıyorum

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Hellas Verona'dan kadrosuna kattığı milli stoper Mert Çetin, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA18 Ocak 2022 Salı 19:44 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:44
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İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'dan Yukatel Kayserispor'a transfer olan milli stoper Mert Çetin, sarı kırmızlı takıma transferi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

25 yaşındaki milli futbolcunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2019 yılında İtalya Serie A'ya transfer olduğumda hedeflerimin başındaydım. Geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte hem saha içi, hem de saha dışı tecrübeler kazandım. Sezon başı ve devre arası transfer dönemlerinde teklifler aldım. Kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim ama önümüzdeki 6 aylık süreçte kendimi yeniden kanıtlamam, yeniden güçlü dönmem için çok değerli bir telefon aldım ve Hikmet Karaman hocam ile çalışmanın doğru olacağına inandım. Sayın Başkan Berna Gözbaşı'na, süreçteki desteğinden dolayı teşekkür ederim. Hedeflerimden hiç vazgeçmedim. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi daha güçlü ve daha motiveyim. Hadi başlayalım!

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