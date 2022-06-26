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Spor

Mert Çetin Verona'ya dönüyor

Verona'nın yeni teknik direktörü Gabriele Cioffi, İtalyan kulübünün geçen sezon Kayserispor'a kiraladığı Mert Çetin ile görüşerek kendisini gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve oyuncuyu kampa davet etti.

DHA26 Haziran 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme:
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İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

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