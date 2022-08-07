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  • Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu! Yeniden İtalya'da...
Spor

Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu! Yeniden İtalya'da...

Bonservisi Verona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu. Türk stoper Serie A'nın yeni takımı Lecce'ye kiralandı.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 09:40 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin'in Hellas Verona takımından kiralandığı bildirildi.

Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.

Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

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