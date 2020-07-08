Mert Günok: ''3 maçı alıp, şampiyon olacağız''

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:41 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:41

Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Son 2 seneden ders aldıklarını belirten Mert, "Psikolojik etkenler de devreye giriyor. Son 2 senedir aldığımız dersler var, bu sene daha bilinçli oynuyoruz. 3 maçımız kaldı, 3 maçı aldığımızda kimseye bağlı olmadan şampiyon olacağız" dedi.

Son haftalarda mücadelenin önemli olduğunu kaydeden kaleci, "Tüm arkadaşlarıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son haftalarda taktik teknikten ziyade mücadele devreye giriyor. Kimin daha çok istediğine bakıyor. Kaldı 3." ifadelerini kullandı.