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Spor

Mert Günok: Amacımız kupaya ulaşmak

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 22:58 - Güncelleme:
Mert Günok: Amacımız kupaya ulaşmak
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Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Milli file bekçisi, "Beşiktaş Kulübü'nün katıldığı her turnuvada amacı kupa kazanmak. Ligde iyi başlamadık, iyi gidemedik ama hangi kupaya katılırsak katılalım bizim amacımız kupaya ulaşmaktır. Geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Bu sene de galibiyetle başladık. Sonunda kupa almak tabii ki önemli ama sadece Türkiye Kupası takımı değiliz biz. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyetle birlikte ligde de bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mert Günok, kendi performansıyla ilgili, "Kendimi övmeyi veya birileri tarafından övülmeyi çok sevmiyorum. Ama tabii ki bu işin tek anahtar kelimesi çalışmak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çalışarak daha iyi olmaya çalışacağım. Değerli, önemli bir kulüpte oynuyorum. Bu kulüpte oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

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