A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Mert Günok, UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Mert'in açıklamaları;

"HOCAMIZLA ÇOK UYUMLUYUZ"

"EURO 2020'de oynama şansım olmadı. Bu yüzden burada olmak ve oynamak benim için çok önemli. Bu benim hedefimdi ve bunu başardığım için mutluyum. Bir araya geldiğimiz andan grup aşamasının başlangıcına kadar iyi bir çalışma atmosferimiz vardı. Personelimiz ve yöneticilerimiz burada bizim için iyi bir çalışma ortamı hazırladı. Hocamızla iyi bir uyum içinde olduğumuzu söyleyebilirim."

"6 GOL YEMEMELİYDİK"

(Avusturya'ya karşı hazırlık maçında alınan 6-1'lik yenilgi) "Bence o maçta altı gol yememeliydik. Ancak teknik direktörümüz hazırlık maçlarında sadece yeni oyuncularla değil, taktiksel şemalarla da denemeler yapmayı seviyor. O maçta denediğimiz taktiksel planları uygulayamadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Yediğimiz goller de inanılmaz zamansızdı. Rakibimizin Avusturya ya da başka bir ülke olması bizim için fark etmiyor açıkçası. Bunu bir intikam fırsatı olarak görmek doğru olmaz. Aşırı hırs bize geri tepebilir. İki ayağımız da yere basmalı ve maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

"PENALTILARA KALMASIN"

(Olası seri penaltı atışları) "MAÇIN PENALTILARA GİTMESİNİ İSTEMEYİZ. ANCAK MAÇLAR PENALTILARA KALDIĞINDA KALECİLER ÖN PLANA ÇIKIYOR VE PARLIYOR. O NOKTADA NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ. Bazen her zaman sağdan vuran bir oyuncu soldan vurabilir. Bu yüzden zihinsel olarak buna hazır olmak ve oyunun koşullarına uyum sağlamak önemli."

(35 yaşında Türkiye'nin EURO tarihindeki Burak Yılmaz'dan sonra en yaşlı ikinci oyuncusu olması) "Kaleciler daha uzun süre oynayabildiği için kendimi henüz o kadar yaşlı görmüyorum. Bu benim için çok önemli bir istatistik değil. Ancak umarım daha uzun süre oynar ve kardeşim Burak Yılmaz'ın rekorunu kırarım."