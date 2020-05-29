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  • Mert Günok Beşiktaş'a transfer olacak mı? Başkan Gümüşdağ cevap verdi
Spor

Mert Günok Beşiktaş'a transfer olacak mı? Başkan Gümüşdağ cevap verdi

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli kaleci Mert Günok'un Beşiktaş'a transfer olacağı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Gümüşdağ, 'Mert dahil hiçbir oyuncumuza teklif almadık' dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 00:56 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:56
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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, 'Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.' dedi.

Mert Günok hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, 'Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.' diye konuştu.

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti.

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