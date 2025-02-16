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Spor

Mert Günok: Çevirebileceğimizi biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Mert Günok: Çevirebileceğimizi biliyorduk
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, Avrupa kupaları hedefine ulaşmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz." dedi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Lige iyi başlayıp sonrasında keskin bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Mert, "Bundan dolayı üzgünüz. Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı.

Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini anlatan Mert Günok, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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