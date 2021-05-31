İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2021 Pazartesi / 19 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4958
  • EURO
    10,3927
  • ALTIN
    520.741
  • BIST100
    1420.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Günok: Fizik açıdan biraz zorlandık
Spor

Mert Günok: Fizik açıdan biraz zorlandık

A Milli Takım'ın başarılı kalecilerinden Mert Günok, Gine karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:24
ABONE OL

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Günok "Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu antrenmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım hazırlık maçlarında değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı. Kazanmak isterdik ama olmadı, yenilmedik. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. EURO 2020 için hazırlanıyoruz." dedi.

Başakşehir'in ve kendisinin performansı hakkında konuşan Mert Günok "Hem sakatlık hem de pandemi dolayısıyla kaçırdığım maçlar oldu. İkinci yarı hem takım olarak hem de bireysel olarak toparlandım. Şampiyonluktan sonra hemen başladık ve bizim için kötü oldu. Olacağı varmış." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.