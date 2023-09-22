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Spor

Mert Günok: Kaptan olmak şereftir

Beşiktaş'ın, Mili file bekçisi Mert Günok, Club Brugge maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2023 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Mert Günok: Kaptan olmak şereftir
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Beşiktaş'ta galibiyetin mimarlarından Mert Günok maç sonrası basın mensuplarına konuştu.

Mert Günok, "Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz." dedi.

Milli kaleci sözlerine, "Burada hedefimiz büyük. Maçtan önce de konuştuğumuzda hedefimizin büyük olduğunu ama adım adım gitmemiz gerektiğini söyledik. Diğer kaptanlar olmadığı için ben kaptan olarak çıktım. Bu benim için çok önemli bir gurur ve görev. Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için her zaman bir şereftir." diyerek devam etti.

Mert Günok son olarak, "Taraftarlarımız bizi her zaman destekliyorlar. Bundan sonra da devam etsinler. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmak zorundayız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek lazım. Bize destek oldular. Desteklemeye devam etmelerini diliyorum." sözlerini noktaladı.

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