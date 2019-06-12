Mert Günok: Kaybedilmiş bir şey yok
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan kaleci Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde;
Maça sahip topa sahip olarak başladık. Fakat ileriye gidemedik. Duran toplardan gol yedik, bu bizim için üzücü oluyor. 2. yarıda belki 2-2 belki de 3-2 yakalayabilirdik. Kaybedilmiş bir şey yok. İzlanda ile içeride oynayacağız. Üzüldük ama bu yolun sonu şampiyonluk olacak.
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