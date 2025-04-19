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Spor

Mert Günok: Ne diyeceğimi bilmiyorum

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Günok, 'Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bugün 3 puanı alabilirdik. Bizim için de güzel bir motivasyon olabilirdi. Buradayız, yapacak bir şey yok.' dedi.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Mert Günok: Ne diyeceğimi bilmiyorum
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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı.

Günok, "Aslında üçüncülük şansımız devam ediyor ama inişli - çıkışlı oyunumuz da devam ediyor. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk.

Açıkçası oyunlarımız biraz gel-git üzerine gidiyor. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Yendiğimizde de yenildiğimizde de gerekli açıklamaları yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon özelinde geçen seneden farklı olarak bir kupa hedefi yok, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bugün 3 puanı alabilirdik. Bizim için de güzel bir motivasyon olabilirdi. Buradayız, yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama gelebileceğimiz en yüksek seviye üçüncülük bu sene. Oraya gelmek için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok." açıklamasını yaptı.

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