Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde Beşiktaş'tan transfer edilen Mert Günok, kalede yerini aldı.
3882 GÜN SONRA FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasıyla sarı-lacivertli formayı 3882 gün sonra sırtına geçirdi.
Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.
Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.