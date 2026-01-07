İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Mert Günok'tan Beşiktaş'a veda açıklaması

Beşiktaş ile yollarını ayıran milli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından siyah beyazlı kulüp için veda mesajı yayınladı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 22:17
Mert Günok'tan Beşiktaş'a veda açıklaması
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mert Günok sosyal medya hesabından siyah beyazlılara veda etti.

İşte Mert Günok'un o açıklaması:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler.

Hoşça kalın."

