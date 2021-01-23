23 Ocak 2021 Cumartesi 22:43 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:45

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Başakşehir'de tecrübeli kaleci Mert Günok, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Çaykur Rizespor'un 20 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen'i eleştiren Mert, 'Türk futbolunun bence kanayan yarası bugün bizim de başımıza geldi. Birçok takımın başına da geliyor ki özellikle büyük takımlara karşı... Zaman geçirme bazı kişilerce profesyonellik olarak adlandırılsa da benim çok tasvip ettiğim bir şey değil.' dedi ve ekledi:

"SAKATLIĞINIZ VARSA TOPA DA VURAMAZSINIZ!"



'Özellikle 20 yaşında genç bir kalecinin bu kadar fazla sakatlandığını ima edip yere yatıp daha sonra bir topu arkadaşına attırıp, bir topu kendi vurması... Bariz şekilde sakatlığınız varsa topa da vuramazsınız.'

"KONUŞMAYI YAPABİLECEĞİMİ İNANIYORUM"



Oyuna devam edebilirsiniz, fedakarlık yapabilirsiniz ama oyunu çirkinleştirmek, zaman geçirmek rahatsız edici. Umarım kendisini düzeltir. Kendisi benim genç bir meslektaşım. Buraya A Milli Takım kalecisi olarak geldiğim için bu konuşmayı yapabileceğimi inanıyorum.

"UMARIM HAKEMLERİMİZ DE DİKKAT EDERLER"



Çünkü her genç oyuncunun, kalecinin en üst seviyelere gelmesini ben de arzu ediyorum. Ama bu kadar zaman geçirmek benim hiç tasvip etmediğim bir şey. Umarım ilerleyen süreçte buna hakemlerimiz de dikkat ederler.