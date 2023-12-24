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  • Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a jet cevap! ''Sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım''
Spor

Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a jet cevap! ''Sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım''

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok kaybedilen Alanyaspor maçının ardından kendisini eleştiren eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'a cevap verdi.34 yaşındaki deneyimli kaleci eski hocasına 'Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz.' dedi. İşte detaylar...

Fanatik24 Aralık 2023 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a jet cevap! ''Sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım''
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Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından Rıza Çalımbay'ın kendisine yaptığı eleştiriler hakkında konuştu.

Mert Günok, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ ?

İşte Rıza Çalımbay'ın, Mert Günok için yaptığı yorum:

"Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!"

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