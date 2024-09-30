İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2012
  • EURO
    38,1173
  • ALTIN
    2895.09
  • BIST100
    9665.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mert Günok: Herkesin bir sabrı var

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Kayserispor maçı sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Mert Günok: Herkesin bir sabrı var
ABONE OL

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Kayserispor maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Önce ufak bir oyun analizi ile başlayayım. İlk yarıda istediklerimizi çok iyi yapamadık. Gereksiz top kaybı yaptık ama ikinci yarıda baskıyı arttırınca, rakibin de hatasından sayılabilecek yarattığımız bir golle kilidi açtık. Ondan sonrası daha rahat oldu bizim için." dedi.

"HERKESİN BİR SABRI VAR"

Hakem yönetimiyle ilgili konuşan Mert Günok, "3-0'lık maçtan sonra genelde ben röportaja gelmek istemem ama kaptan olarak gelmek istedim. Geçen seneden beri, hatta bir önceki seneden beri, röportajlarımda daha önce hiç hakem konuşmadım. Genelleme yapacağım hakem yönetimi için, Beşiktaş'a karşı geçen seneden beri çok kolay fauller, verilen fauller, çok net penaltının es geçilmesi, bize çok rahat penaltı verilmesi. Geçen sene Emirhan'ın penaltı olan pozisyonu var. Farklı farklı yorumlar, pozisyonlar, genelde bize karşı olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var." ifadelerini kullandı.

Mert Günok ayrıca, "Normalde çok sinirlenen bir insan değilim ama bugün verilen penaltıda dahil artık çileden çıktığım için haklı olarak sarı kart gördüm ama penaltıyı iptal ettikten sonra gereksiz sarı kart görmüş oldum. Bazen sabrımızın taştığı anlar oluyor. Kulübümüz açıklama yapacaktır. Kaptan olarak bu şekilde seslenmek istedim." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.