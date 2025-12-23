Beşiktaşlı Mert Günok, Fenerbahçe derbisi öncesi hakkında çıkan ayrılık iddialarını cevapladı.

Mert'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yılın son derbisi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Atmosfer, hava güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. 2 günlük kısa bir süre de olsa hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"Kendimle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum, hakkımda son zamanlarda asılsız ve yalan haber çıktığını gördüm. Sosyal medyaya bakma şansım olmuyor."

"Gitmek istediğim, kendime takım baktığım, mutsuz olduğum haberleri çıkıyor. Ne yönetimimizle, ne başkanımızla böyle bir görüşmem olmadı. Beşiktaş'ı yıllarca temsil etmeye çalıştım. Temsil etmeye devam edeceğim."