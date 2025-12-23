İSTANBUL 12°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
Spor

Mert Günok'tan transfer açıklaması! Ayrılık iddialarına cevap

Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş kalecisi Mert Günok, hakkında çıkan ayrılık ve mutsuzluk iddialarını yalanlayarak, yönetimle böyle bir görüşmesi olmadığını ve Beşiktaş'ı temsil etmeye devam edeceğini söyledi.

23 Aralık 2025 Salı 19:52
Mert Günok'tan transfer açıklaması! Ayrılık iddialarına cevap
Beşiktaşlı Mert Günok, Fenerbahçe derbisi öncesi hakkında çıkan ayrılık iddialarını cevapladı.

Mert'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yılın son derbisi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Atmosfer, hava güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. 2 günlük kısa bir süre de olsa hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"HABERLER YALAN"

"Kendimle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum, hakkımda son zamanlarda asılsız ve yalan haber çıktığını gördüm. Sosyal medyaya bakma şansım olmuyor."

"Gitmek istediğim, kendime takım baktığım, mutsuz olduğum haberleri çıkıyor. Ne yönetimimizle, ne başkanımızla böyle bir görüşmem olmadı. Beşiktaş'ı yıllarca temsil etmeye çalıştım. Temsil etmeye devam edeceğim."

