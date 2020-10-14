Mert Hakan Fenerbahçe'yi neden seçtiğini açıkladı

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:33

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirmiş, tercihini sarı lacivertli ekipten yana kullanmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunun altını çizen ve transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile konuştuğunu açıklayan Mert Hakan, 'Emre ağabey, yeni görevinde büyük işler yaptı.

İnanılmaz bir Fenerbahçeli. Bana söylediği bazı sözler var, çok etkiledi beni. Transfer süreciyle ilgili artık konuşmaya gerek yok. Zaten hep sessiz kaldım. Konuşanlar, konuştu. Gerçekler bir gün ortaya çıkar, çıkıyor da. İyi ki Fenerbahçe'deyim. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü." dedi.

'BABAMA VERDİĞİM SÖZLERİ TUTTUM'



"Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum."

'HOCAMIZ NE İSTEDİĞİNİ BİLEN BİRİSİ'



'4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli Takım arasından sonra daha iyi olacağız. Sanki yıllardan beri burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Hocamız ne istediğini bilen birisi. Erol Bulut ile şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Yeni takımla 9 maça çıktık Erol hocayla, daha mağlubiyetimiz yok, aman olmasın da! Kazanmayı ve kaybetmemeyi öğrendik."'