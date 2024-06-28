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Spor

Mert Hakan: Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz

Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda süren sezon hazırlıklarında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

28 Haziran 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Mert Hakan: Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz
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Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sert idmanlar yaptıklarını söyleyen Mert Hakan, "Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BİZİM KOMUTANIMIZ"

Tüm oyuncuların çok fit geldiğini söyleyen Mert Hakan, "Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir." dedi.

Takımdaki komutanın Mourinho olduğunu söyleyen Mert Hakan şu sözlerle devam etti:

"Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız."

EURO24 için konuşan Mert Hakan, "EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"HEMEN KABUL ETTİM"

Geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadığını söyleyen Mert Hakan, "Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim." sözlerini kullandı.

Sözleşme konusunda konuşan Mert Hakan şu sözlerle devam etti:

"Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız."

Son olarak Jose Mourinho'nun kendilerine çok şey katacaklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj. Jose Mourinho çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor. Bize inanılmaz şeyler katacak. Bundan öncesi hocalarımız da çok şey kattı. Mourinho'nun istediklerini yaparak Lugano maçına en iyi şekilde gitmek istiyoruz."

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