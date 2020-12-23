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Spor

Mert Hakan: Psikolojik olarak zor durumdayız

Fenerbahçe'de maça 1 golle katkıda bulunan Mert Hakan Yandaş, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:43
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Kazanmalarının önemine değinen Mert Hakan, "Çok şanssız günler, haftalar geçiriyoruz. Performans olarak iyi değiliz ama kalemize gelen her ilk top gol oluyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Psikolojik olarak zor durumdayız. Aşmaya çalışıyoruz. Çok inandık. Dipteydik. Bir şekilde yukarı çıkma fırsatı arıyorduk. Bugün onu bulacaktık. Geri düşmemize rağmen ilk defa kırılmadık. Rabbim bize yardım etti. Gerilmedik. Oyun içinde kaldık. Çok şükür kazandık." dedi.

"GİTMEYİ DE BİLİRİM"

Kendi performansını da değerlendiren genç oyuncu, "Her ne olursa olsun özeleştiri yapabilen bir adamım. Beklentilerin farkındayım. Zaman zaman verip zaman zaman veremediğim dönemler oldu. Takım olarak düşüşteydik. Hizmet edemediğim gün hiç kimsenin şüphesi olsun gitmeyi de bilirim. 

Ben elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Benim Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim, arkamızda olsunlar. Bizden daha çok üzülüyor, bizden daha çok istiyorlar. Dışarıdan yapılan algılara inanmasınlar. Kendileri eleştirsinler. Ancak, olmayan olaylarla bizi ortaya atıyorlar. Hocayla aramız bozukmuş gibi gösteriyorlar. O golü istedim. Hocama gittim. Bu takımın içinde gruplaşma yok, problem yok. Kötü günlerden geçiyoruz. Sımsıkı olalım. Taraftar bize inansın. Biz şampiyon olacağız."

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