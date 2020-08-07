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Spor

Mert Hakan transferinde yayıncı kuruluş şoku

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın duyurulduğu sosyal medya videosunda yayıncı kuruluş telif hakkı nedeniyle videoyu kaldırttı.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 18:16
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Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe’nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.

Fenerbahçe’nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş’ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube’dan yayımlanan videoda, Yandaş’ın Süper Lig’de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı. Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe’ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.

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