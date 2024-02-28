Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu mağlubiyeti değerlendirdi!

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlardan özür dileyen Ferdi, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten sahada çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.
Önlerinde 3 kupa olduğunu söyleyen Ferdi, "Şimdi oynayacağımız ve kazanmamız gereken 3 kupa var. Bunlara odaklanacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz." sözlerini sarf etti.MERT HAKAN YANDAŞ
Kendilerine yakışmayan bir oyun oynadıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş şu sözleri ifade etti;
"Maç kaybedebilirsiniz ama böyle değil. Fenerbahçe'ye yakışan mücadele etmek zorundayız. Özür dileriz. Bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"