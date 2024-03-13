İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0982
  • EURO
    35,181
  • ALTIN
    2241.66
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan Yandaş: 3-0'lık sonuç turun bittiğini göstermez
Spor

Mert Hakan Yandaş: 3-0'lık sonuç turun bittiğini göstermez

Fenerbahçe'de futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Konferans Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu. Turun ilk ayağında alınan sonucun çok sevindirici olduğunu belirten tecrübeli orta saha, 'Sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı biz de beklemiyorduk ama bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı plana sadık kalarak turu geçmek istiyoruz.' cümlelerini kullandı.

13 Mart 2024 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: 3-0'lık sonuç turun bittiğini göstermez
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Konferans Ligi rövanşında karşılaşacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Henüz turu geçmediklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe olarak ülkemizi Nisan ayına taşımak istiyoruz. İlk maçtaki sonuç bizi çok mutlu etti. Sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı biz de beklemiyorduk ama bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı plana sadık kalarak turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendikspor maçındaki sevinciyle ilgili konuşan Mert Hakan Yandaş, "İdmanlarda şut çalışması yapıyoruz. O yüzden ceza sahası dışından çok gol atıyor olabiliyoruz. Pendikspor maçındaki gol sevincim tamamen kendi başıma yaptığım bir sevinçti. Oyunun içinde kalmak istiyorum, kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç oldu." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bu sezona aslında iyi başladım ama ondan sonraki süreç çok yıpratıcı oldu, malum Kayseri maçı... Psikolojik olarak çok yıpranmıştım. Ayrılık konuşulmaya başlandı ama ben pes etmek istemedim ve kaldım. Hocam bana 'Cevabını vereceğin gün gelecek' demişti. Şampiyon olursak da bu hikayede ismim geçtiği için çok mutlu olacağım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.