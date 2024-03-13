Mert Hakan Yandaş: 3-0'lık sonuç turun bittiğini göstermez

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Konferans Ligi rövanşında karşılaşacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Henüz turu geçmediklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe olarak ülkemizi Nisan ayına taşımak istiyoruz. İlk maçtaki sonuç bizi çok mutlu etti. Sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı biz de beklemiyorduk ama bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı plana sadık kalarak turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendikspor maçındaki sevinciyle ilgili konuşan Mert Hakan Yandaş, "İdmanlarda şut çalışması yapıyoruz. O yüzden ceza sahası dışından çok gol atıyor olabiliyoruz. Pendikspor maçındaki gol sevincim tamamen kendi başıma yaptığım bir sevinçti. Oyunun içinde kalmak istiyorum, kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç oldu." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bu sezona aslında iyi başladım ama ondan sonraki süreç çok yıpratıcı oldu, malum Kayseri maçı... Psikolojik olarak çok yıpranmıştım. Ayrılık konuşulmaya başlandı ama ben pes etmek istemedim ve kaldım. Hocam bana 'Cevabını vereceğin gün gelecek' demişti. Şampiyon olursak da bu hikayede ismim geçtiği için çok mutlu olacağım."