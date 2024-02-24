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Spor

Mert Hakan Yandaş 3 sene sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, 1048 gün sonra ligde gol attı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş 3 sene sonra gol sevinci yaşadı
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Kasımpaşa karşısında 64. dakikada kazanılan frikikte topu filelere gönderen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 1048 gün sonra golle buluştu.

Sarı-lacivertli formayla 12 Nisan 2021'de iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde fileleri havalandıran Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunu 24 lig maçında 10 asistle, 2022-2023 sezonunu ise 15 lig maçında 1 asistle tamamlamıştı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor maçında takımına gol katkısı sağlayan Mert Hakan Yandaş, ligde de ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetmeyi başardı.

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