Mert Hakan Yandaş 3 sene sonra gol sevinci yaşadı

Kasımpaşa karşısında 64. dakikada kazanılan frikikte topu filelere gönderen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de 1048 gün sonra golle buluştu.
Sarı-lacivertli formayla 12 Nisan 2021'de iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde fileleri havalandıran Mert Hakan Yandaş, 2021-2022 sezonunu 24 lig maçında 10 asistle, 2022-2023 sezonunu ise 15 lig maçında 1 asistle tamamlamıştı.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor maçında takımına gol katkısı sağlayan Mert Hakan Yandaş, ligde de ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetmeyi başardı.