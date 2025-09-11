İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Mert Hakan Yandaş: Benim yaşadığım sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş sakatlık süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve ''Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Benim yaşadığım sakatlıktan dönen 1-2 futbolcu var
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, uzun süredir formasından uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı sakatlığın futbol dünyasında nadir görülen türden olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, zorlu süreci geride bırakmaya çok yaklaştığını söyledi.

Mert Hakan, sakatlık sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi..."

Tecrübeli futbolcu, fiziksel toparlanma sürecini hızlandırmak adına yurt dışından özel bir koşu bandı getirttiğini ve bu sayede sahalara dönüşünün öne çekildiğini de sözlerine ekledi.

"Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim. Yurt dışından özel bir koşu bandı geldi, bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı."

Fenerbahçe camiası, Mert Hakan'ın sağlığına kavuşup takıma katılmasını bekliyor.

