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Spor

Mert Hakan Yandaş: Birleşince çok güzeliz

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 00:43 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Birleşince çok güzeliz
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle arasındaki uyuma değinen Mert Hakan, "Bizim görevlerimiz var, saha içi saha dışı. Camiayı birleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bunu sadece benimle sınıflandırmak olmaz. Çoğu Türk arkadaşım böyle. Sonuçta vatanımıza geliyor. Camiamızı onlara tanıtmak, sıcakkanlı davranmak ilk görevimiz. Kaptan olarak ben ilk adımı atmakla görevliyim. Onlar da sıcakkanlılar. Talisca da golünü attı, onun adına çok mutluyum. İnşallah kazanmaya devam ederiz, bu mutluluk büyüyerek devam eder. Sezon sonu bütün kupalara talibiz." dedi.

Takımın iyi bir ivme yakaladığını söyleyen Mert Hakan, "Kazanmak birleştiriyor, mutluluk getiriyor. Camia da, taraftar da sağ olsun 2-0 geri düşmemize rağmen ufacık bir çatırtı olmadı, hiçbir sıkıntı olmadı. Taraftara teşekkür ediyorum Rize maçı için. Bu soğukta buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Kazanmak, futbolun meyvesi. Zaten bunlar da kazandıkça birleştirmek çok doğal. Seri yapmaya başladık. Çok iyi oyuncular, büyük karakterler takımımıza katıldı. Tek ricam var, bir gün bizler gideceğiz, Fenerbahçe daima burada, asırlık büyük bir camia. Emin olsunlar herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biliyorum zor, 11 yıl oldu, sabırlı olmalarını beklemek de şey oluyor ama onlar arkamızda itici güç olduğu sürece, Rize maçı gibi sonuna kadar pes etmeyen bir takım görüyoruz. Birleştiğimiz zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese gösterdik. Birlikte çok güzeliz. Tadımız kaçmadan sezon sonu mutluluğa ulaşırız." sözlerini sarf etti.

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