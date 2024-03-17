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Spor

Mert Hakan Yandaş: Bunlar sizin eseriniz

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

17 Mart 2024 Pazar 23:58 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Bunlar sizin eseriniz
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda takımla birlikte kutlama fotoğrafını koyarak, "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz." notunu yazdı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;

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