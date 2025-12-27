İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe'yi lekeletecek bir eylemde bulunmadım

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, cezaevinden yazdığı mektupla sarı-lacivertli camiaya seslenerek, kulüp tarihine ve armaya leke getirecek hiçbir eylemde bulunmadığını vurguladı.

Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe'yi lekeletecek bir eylemde bulunmadım
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe'nin Kaptanı Mert Hakan Yandaş, cezaevinden bir mektup yazarak sarı lacivertli taraftara seslendi.

"LEKE GETİRECEK BİR EYLEMDE BULUNMADIM"

Sarı lacivertli camiaya leke getirecek bir davranışta bulunmadığını söyleyen Mert Hakan, "Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek bir eylemde bulunmadım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamlarının gerçekleri ortaya çıkaracağına inancım tamdır. Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluğunun her zaman bilincinde oldum." ifadelerini kullandı.

Mektubun tamamı şu şekilde:

