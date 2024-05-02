İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3637
  • EURO
    34,7112
  • ALTIN
    2392.81
  • BIST100
    10156.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan Yandaş forma için bekleyişte
Spor

Mert Hakan Yandaş forma için bekleyişte

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalarda uzak kalan Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek'in yokluğunda formayı tekrardan alabilmek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fanatik2 Mayıs 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş forma için bekleyişte
ABONE OL

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor.

İsmail Kartal'ın yerli kuralı nedeniyle Djiku&Becao tandemini bozmamasının yolu, Mert Hakan'ı oynatmak. 29 yaşında orta saha oyuncusunun sakatlık sonrası ciddi bir maç eksiği bulunuyor.

Deneyimli futbolcu uzun bir aranın ardından ilk kez Beşiktaş derbisinin son 2 dakikasında forma giymişti.

GÖREV BEKLİYOR

Mert Hakan, özel çalışmalarla eksiklerini giderip hocasından formayı almak için fazlasıyla çabalıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Konya deplasmanında İsmail Kartal'dan görev bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev yapan Mert Hakan, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.