Mert Hakan Yandaş: Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan açıklamasında; "Maç eksiği olan oyuncular için çok önemli böyle maçlar. Yaptığımız top kayıpları sonrasında maç rakibin istediği gibi oldu. Bu maçlar eksiklerimizi görmemiz için, maç ritmi kazanmamız için önemli maçlar. Kazanmak hep önemli. Bizim için ders alacağımız pozisyonların olduğu, güzel bir maçtı." dedi.

Orta saha oyuncusu açıklamasının devamında; "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissetirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Bundan önceki maçlarda öyle oynadım. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.