İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan Yandaş: Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın
Spor

Mert Hakan Yandaş: Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tam hazır olmadığını ifade eden Yandaş, 'Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın.' dedi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:43
ABONE OL

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan açıklamasında; "Maç eksiği olan oyuncular için çok önemli böyle maçlar. Yaptığımız top kayıpları sonrasında maç rakibin istediği gibi oldu. Bu maçlar eksiklerimizi görmemiz için, maç ritmi kazanmamız için önemli maçlar. Kazanmak hep önemli. Bizim için ders alacağımız pozisyonların olduğu, güzel bir maçtı." dedi.

Orta saha oyuncusu açıklamasının devamında; "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissetirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Bundan önceki maçlarda öyle oynadım. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.