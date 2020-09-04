Mert Hakan Yandaş: ''Hazır değildik''

04 Eylül 2020 Cuma 00:28 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:28

Milli Takımımızın Macaristan ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş maçın ardından açıklamada bulundu.

Yandaş maç sonu açıklamasında kazanamamalarının nedenini hazır olmamalarına bağladı. Mert Hakan açıklamasında, "Uzun süre sahalarda değildik. Halkımız milli takımı özlemişti. Bu kötü günlerde halkımızı mutlu etmek isterdik. Macar Ligi erken başladı. Biz hazır değildik ama bu bahane değil tabii ki." ifadelerini kullandı.

Milli formayla ilk maçına çıktığı için Şenol Güneş'e teşekkür eden Yandaş, "Sivas'a geldiğim için çok mutluyum, özlemiştim. Yeni bir başlangıç oldu. Milli Takım'da ilk maçımdı. Hocama da teşekür ederim. Alışma sürecim. İlk maçım, ilk heyecan. Çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.