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Spor

Mert Hakan Yandaş: Her şeyi içime attım

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

17 Şubat 2024 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Her şeyi içime attım
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ İÇİME ATTIM"

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan Mert Hakan, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için mutluyuz. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum. Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik. Yalandan değil. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam, son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Biz elimizden geleni yapacağız. Benim için maç iyi geçtiği için mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Fenerbahçe'de baskının çok olduğunu bildiğini söyleyen Mert Hakan, "Bizler camianın büyüklüğünden, baskının büyük olacağını biliyoruz. İlk günden beri baskıyı fazla hissediyorum. Benim hatalarım da oldu. Bu camiada uzun süreli kalmak istiyorsanız bu mücadeleyi iyi vermek zorundasınız, güçlü mentaliteye sahip olmak zorundasınız. Bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. İşin arka kısmında Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunun ödülünü Rabbim bana veriyor. Kendimi 1 dakika da olsa, 5 dakika da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için hazır tutuyorum." sözlerini sarf etti.

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