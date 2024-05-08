Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasında kendisine verdiği formanın hakkını teslim edemedi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.