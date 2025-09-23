İSTANBUL °C / °C
Spor

Mert Hakan Yandaş krize neden oldu

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimlerinde Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması dikkat çekti. Kulüp tüzüğünün 15. ve 18. maddeleri, aktif sporcuların genel kurullarda seçme-seçilme hakkını ve katılımını yasaklıyor. Bu nedenle Yandaş'ın oy kullanması tartışmaya neden oldu.

23 Eylül 2025 Salı 09:21
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimlerinde futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması gündem oldu. Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan tüzüğe bakıldığında Yandaş'ın üye olmasında bir problem yok.

Fakat tüzüğün 15. maddesinde açıkça "Fenerbahçe'nin aktif spor dallarında amatör/profesyonel olarak yarışmalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye seçme ve seçilme hakkını kullanamaz" hükmü yer alıyor. Ayrıca madde 18'de "Tüzüğün 15. maddesinin altıncı fıkrasında anılan sporcular, genel kurul toplantılarına katılamaz" ifadesi var. 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan geldiği Fenerbahçe'de kariyerini halen sürdüren Yandaş'ın oy kullanması tartışma konusu oldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

