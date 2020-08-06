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Spor

Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 15:44
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Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." denildi.

Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması altında görev aldığı 37 resmi maçta 10 kez ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARLARINA "12 NUMARALI" TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

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