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Spor

Mert Hakan Yandaş: Şampiyonluğa ulaşabiliriz

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 4-0'la geçerek tur atladığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

1 Ağustos 2023 Salı 23:06 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş: Şampiyonluğa ulaşabiliriz
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Mert Hakan Yandaş, 4-0 kazandıkları Zimbru maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları:

"Ülkemizin bu turlarda olmaması gerekiyor. Geçen sezon da Avrupa'da inanılmaz bir serüvenimiz. Konferans Ligi'nde neden olmasın diye güzel hayallerimiz var, kuruyoruz. Sıralamada ülkemizi yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bu turlar, hak ettiğimiz turlar değil ülke olarak. Türkiye'nin adını yukarı çıkarmalıyız. İnşallah iyi olur. İlk maçı 5-0 kazanmıştık, rakibe saygı duymamız gerektiğini konuştuk içeride. Bizim için hazırlık dönemi devam ediyor."

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞABİLİRİZ"

"İlk yarı biraz hareketsiz kaldık ama ikinci yarı daha doğru oynayarak skoru bulduk. Her şey için daha çok erken. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok güzel iki maç oldu. Biz takım olarak lige mümkün olduğunca iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Bizim ligimiz çok sert ve kaliteli. Daha kat edeceğimiz çok yol var, benim kendi görüşüm. İnşallah bu sezon daha güzel, daha iyi şeyler yaparak hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz."

"BENİM SEVDİĞİM ŞEY, ÖZGÜR OYNAMAK"

"Ben dördüncü sezonuma giriyorum Fenerbahçe'de. İyi bir dönemim vardı, İsmail Hocama denk gelmişti. Oyunu, tam sevdiğim oyun. Sivasspor'daki oyunumuza benzer bir oyun. Tabii daha çok topa sahip olarak, daha çok rakip yarı sahada oynanan bir oyun. Sekiz numaraların koşularını daha çok istiyor, bu da benim en sevdiğim şey. Özgür oyun oynamak... Saha içinde özgürlüğü de veriyor. Bundan önce hocalarımızın taktik anlayışları içerisinde oynamamız gerekiyordu sahaya çıktığımızda. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum, oynasam da oynamasam da. İsmail Hocamın gelmesi beni çok mutlu etti. Oyununu sevdiğim için daha iştahlı oynuyorum. İnşallah bu sezon camiamız için çok güzel olur."

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