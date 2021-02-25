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  • Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'daki performansını mumla arıyor!
Spor

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'daki performansını mumla arıyor!

Geçtiğimiz sezon attığı 10 golle Demir Grup Sivasspor'un en golcü ikinci ismi olan Mert Hakan, Fenerbahçe'de şu ana kadar çok fazla skor katkısı veremedi.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:04
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Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süre anılan, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Sivasspor'da gösterdiği performansın gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı aratıyor. Demir Grup Sivasspor'da geçen sezon 37 maçta görev yapan futbolcu, bu maçlarda 10 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi. Mert Hakan Yandaş, 34 hafta süren geçen sezonun 32 maçında görev alırken, bu maçların tamamına 11'de başladı.

FENERBAHÇE'DE SADECE 3 GOL

Geçtiğimiz sezon attığı 10 golle Demir Grup Sivasspor'un en golcü ikinci ismi olan Mert Hakan, Fenerbahçe'de şu ana kadar çok fazla skor katkısı veremedi. Bu sezon Fenerbahçe'de ligde 21 maçta görev alan Mert Hakan Yandaş, bu maçların 10 tanesine ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük bir katkı sağladı. Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda asist yapma başarısı ise gösteremedi.

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