İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4321
  • EURO
    21,5644
  • ALTIN
    1253.37
  • BIST100
    4789.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan Yandaş'dan Jorge Jesus'a tepki!
Spor

Mert Hakan Yandaş'dan Jorge Jesus'a tepki!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı tepmişti. Maç sonrası takımı ıslıklayan taraftarlara tepki gösteren Jorge Jesus'a Mert Hakan Yandaş'dan sürpriz bir hareket geldi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'dan Jorge Jesus'a tepki!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın sonunda takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı. Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü. Deneyimli orta saha, takim arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.