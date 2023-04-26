Mert Hakan Yandaş'dan Jorge Jesus'a tepki!

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın sonunda takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı. Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü. Deneyimli orta saha, takim arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.