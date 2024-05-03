Mert Hakan Yandaş'ın kaderi Ali Koç'a bağlı

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili gelişme yaşandı.

KALMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek. Sarı-lacivertli takımda devam etmek isteyen ve yeni sözleşme bekleyen 29 yaşındaki oyuncu, isteğini yönetime bildirdi.

YENİ BAŞKANI BEKLİYOR

Haziran ayındaki başkanlık seçiminin sonucunu bekleyecek Mert Hakan, sonrasında yol haritasını çizecek.

ALİ KOÇ DEVAM EDERSE 2 YILLIK İMZA

Başkan Ali Koç yeniden aday olup, devam etmesi halinde oyuncu ile 2 yıl daha anlaşmak istiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon toplam 24 maçta görev alan tecrübeli orta saha sadece 1022 dakika sahada kaldı. 3 gol-6 asiste imza attı.