07 Ağustos 2020 Cuma 23:55 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:57

Sivasspor'da forma giydiği dönemde Mert Hakan Yandaş'ın bir Galatasaray yöneticisiyle WhatsApp konuşmalarının videosu olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada büyük yankı buldu. Mert Hakan Yandaş, Galatasaray yöneticisini, Galatasaray'ın 20 sene sonra Kadıköy'de aldığı galibiyetle ilgili tebrik etmesi ve "ellerinde bir şey kalmadı." demesi, koronavirüs pandemisiyle alakalı Fatih Terim'in durumunu sorması ve sarı kırmızı kalp yollaması; Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'la anlaşmak için ne kadar istekli olduğuna dair iddiaları güçlendiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın mesajlaştığı Galatasaraylı yöneticininse Galatasaray A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar olduğu iddia ediliyor.