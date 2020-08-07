İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,539
  • ALTIN
    476.49
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!
Spor

Mert Hakan Yandaş'ın WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş için Sivasspor'da forma giyerken Galatasaray yöneticisiyle WhatsApp'tan konuştuğu ve Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiği maç sonrası mesajlaştığı iddia edilen bir video gündeme bomba gibi düştü.

07 Ağustos 2020 Cuma 23:55 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:57
ABONE OL

Sivasspor'da forma giydiği dönemde Mert Hakan Yandaş'ın bir Galatasaray yöneticisiyle WhatsApp konuşmalarının videosu olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada büyük yankı buldu. Mert Hakan Yandaş, Galatasaray yöneticisini, Galatasaray'ın 20 sene sonra Kadıköy'de aldığı galibiyetle ilgili tebrik etmesi ve "ellerinde bir şey kalmadı." demesi, koronavirüs pandemisiyle alakalı Fatih Terim'in durumunu sorması ve sarı kırmızı kalp yollaması; Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'la anlaşmak için ne kadar istekli olduğuna dair iddiaları güçlendiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın mesajlaştığı Galatasaraylı yöneticininse Galatasaray A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar olduğu iddia ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.