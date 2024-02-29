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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı paylaşım!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

29 Şubat 2024 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı paylaşım!
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçı sonrası sosyal medya düşen video sebebiyle eleştiri aldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne kaybettiği maçın ardından Mert Hakan'ın sosyal medyaya bir videosu düştü.

Video sebebiyle eleştirilen Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Engeller, algılar, saldırılar".. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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