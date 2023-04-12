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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye çok ağır fatura! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sahada istenilen performansı bir türlü veremeyen Mert Hakan Yandaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Mert Hakan Yandaş'a hem kulüpten hem de taraftarlardan tepkiler yağmaya devam ediyor.

Star Gazetesi12 Nisan 2023 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye çok ağır fatura! Tepkiler çığ gibi
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2020 yılında Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Sarı-lacivertli ekibe geldiği günden bu yana istenilen performansı sahada sergileyemeyen Mert Hakan Yandaş eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe forması ile çıktığı maçlarda istenilen performansı sergileyemeyen Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un da ilk 11'ine giremedi. 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş hem saha içinde bulunduğu hem de yedek kulübesinde bulunduğu zamanlarda kart görmesi ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kulüp tarafından da para cezası aldı. Sarı lacivertli taraftarların da tepkisini çeken Mert Hakan Yandaş için tehlike çanları çalıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN AĞIR FATURA

28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon Galatasaray'ın da kapısından dönmüştü. Sarı kırmızılılar ile sarı lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ı kadrolarına katmak için adeta yarışmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu 4 yıllık anlaşma ve artı imza parası almıştı. Oyuncu sarı lacivertlilerde 3 sene de henüz kupa kazanamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş bu sezon sarı lacivertlilere genelde yedek soyundu. Sadece 4 maçta ilk 11 sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu 16 maçta sahada yer aldı. Mert Hakan 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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