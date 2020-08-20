20 Ağustos 2020 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:32

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, sarı lacivertli takıma transfer olmadan önce Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile yaptığı mesajlaşmaların sosyal medyada ifşa edilmesiyle ilgili olarak "Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Savcılığa suç duyurusun bulundum. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Mutluyum." dedi

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE ÇATISI ALTINDA OLMAK BÜYÜK GURUR"

"Buraya geldiğim ilk günden beri ayrıcalıklı olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe formasıyla mücadele etmek için can atıyorum. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur. İnşallah, karşılığını verebilirim."

"FENERBAHÇE BU ÜLKENİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

"Yönetimimiz mükemmel işler yapıyor. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. İlk 11 oynamak için elimden geleni yapacağım"

"SANKİ YILLARDIR BURADAYMIŞIM GİBİ"

"Erol hocamla Samandıra'da ilk kez karşılaşınca birbirimize sarıldık. Doğum günü görüntülerimizi görmüşsünüzdür, burada bir aile ortamı var. Yeni gelmeme rağmen sanki yıllardır buradaymışım gibi beni karşıladılar"

"VERMİŞ OLDUĞUM KARARIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

"Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Savcılığa suç duyurusun bulundum. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Mutluyum."