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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan iddianame sonrası çarpıcı paylaşım

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin savcılık tarafından Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istedi. Sarı lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, açıklanan karar sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

16 Ağustos 2024 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'tan iddianame sonrası çarpıcı paylaşım
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Olaylı derbide yaşananlar sonrası hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Mert Hakan Yandaş, flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli futbolcu, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği bir görseli paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.

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NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

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